Jorge Jesus afina hoje a estratégia para o Sp. Braga

Jorge Jesus afina, no treino marcado para hoje de manhã, a estratégia para o duelo com o Sp. Braga. A dois dias do encontro, o treinador vai realizar um ensaio geral e, entre outras coisas, poderá dissipar as dúvidas sobre a utilização de uma linha defensiva com três centrais ou se mantém a dupla Lucas Veríssimo/Otamendi.

Já no treino realizado ontem, com o grupo praticamente completo (André Almeida é a única baixa), Jesus preocupou-se em dar especial atenção às questões táticas e técnicas. O técnico, agora que o período entre os jogos é mais alargado, tem aproveitado para aprimorar a forma como pretende ver a equipa em campo e, também, certas lacunas individuais de alguns jogadores. Os encarnados, refira-se, viajam amanhã para o Norte do país, pernoitando em Braga.