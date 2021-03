Jorge Jesus: «Ainda acreditamos no primeiro lugar»

Jorge Jesus sublinhou a importância de uma vitória em Braga amanhã (20 horas) nas ambições dos encarnados no campeonato.





"É muito importante podermos ganhar em Braga, ainda acreditamos no 1.º lugar. Ganhando amanhã passamos o 3.º, vamos tentar ganhar posicionalmente e recuperar até chegar atrás do primeiro e depois ver o que pode dar, se ainda temos possibilidades de chegar ao 1.º lugar, sabendo que jornada a jornada vais tendo menos hipóteses. Sabemos que temos de melhorar mas ainda faltam muitas jornadas e no futebol tudo pode acontecer", afirmou."A realidade é que amanhã temos um jogo com um rival que está a fazer uma boa época e que está metido na luta com os outros três grandes. Sabemos que vamos enfrentar uma equipa forte, mas também acreditamos que temos muita qualidade. Estamos muito confiantes. Os resultados ajudam-nos nisso. Sentimos que estamos a melhorar jogo após jogo. Penso que vai ser um grande jogo", acrescentou o técnico das águias."O Sp. Braga é um rival forte, já jogamos duas vezes com eles e não conseguimos ganhar. Na final [Taça da Liga] em Leiria foi aquele período em que fomos atacados pela Covid e jogou uma equipa diferente da que via jogar amanhã, mas não deixa de tirar valor à equipa do Sp. Braga. O Sp. Braga vai apertar-nos, temos de ter capacidade para a aceitar e tentar fazer o mesmo. Ser uma equipa com qualidade ofensivamente, para individualmente fazer a diferença, temos jogadores para isso. O jogo é importante face à classificação, sabemos que ganhando ultrapassamos o Sp. Braga e tudo isso vai acrescentar a nossa recuperação pontual""Essa estabilidade não teve só a ver com a entrada do Lucas, mas a melhoria global em termos de treino fez com que a equipa nestes últimos jogos não tenha sofrido golos. Benfica foi a equipa que começou a sofrer logo do início, falava-se disso no primeiro terço do campeonato. Hoje é a 2ª equipa menos batida. Tem vindo a crescer nessa organização defensiva e ainda há muito para crescer. Defensivamente o processo passa mais pelo treino do que ofensivamente, porque consegues pôr jogadores muito melhores a defender. É um trabalho que tem muito a ver com o treino, com o treinador e a forma como pensas em defender""Tendo Vertonghen, essa possibilidade dos três centrais pode colocar-se. Já jogamos 4 jogos assim, de forma camuflada. Se jogar Vertonghen, Otamendi e Lucas é fácil perceber que são três no corredor central. No Dragão, por exemplo, jogámos com dois deles mas com linha de três. Mas com eles é uma possibilidade mais fácil de detetar"(notícia atualizada às 14h51)