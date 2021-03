Jorge Jesus: «Ainda há muita coisa para ganhar»

Jorge Jesus assume o mau momento que a equipa está a atravessar mas deixa palavras de otimismo para o futuro, apesar de salientar que o grupo só pode pensar "jogo a jogo". "O Benfica tem duas competições onde tem ainda muito para ganhar. Quer seja na Taça de Portugal ou no campeonato, há muita coisa para ganhar. Vai ser jogo a jogo. A prioridade é passar o rival que está à nossa frente. Temos de ir à procura disso mesmo, com resultados", frisou à BTV, na antevisão da partida de hoje com o Rio Ave.

E, para tal, o técnico, de 66 anos, diz sentir o grupo com vontade para dar a volta à "crise" que assume castigar o grupo. Nem a derrota com o Arsenal e a queda da Liga Europa deitaram a equipa a baixo.

"No futebol, quando não se ganha, os próximos jogos são aquilo que os jogadores querem que apareça mais rápido. Estamos desejosos de que este jogo chegue. É nos momentos difíceis que se constroem os grandes jogadores e treinadores. Sabemos que estamos num momento difícil e estamos preparados para passar esta crise. Trabalhámos não só o aspeto físico, mas também o aspeto psicológico e as indicações foram de uma equipa alegre, com vontade de mudar o resultado", atirou, ainda que reconheça que o Rio Ave seja um adversário difícil: "É uma equipa com um contra-ataque muito forte, e conheço a maioria dos jogadores, pois já fui treinador deles. É importante uma vitória amanhã [hoje], mas para termos essa vitória precisamos de jogar bem."



Ansioso para ver adeptos no estádio



No dia do 117.º aniversário do Benfica, Jorge Jesus fez questão de deixar uma mensagem virada para os adeptos, dos quais admite ter muitas saudades. "Hoje [ontem] é um dia especial, o Benfica faz 117 anos. Para todos os adeptos, sócios e simpatizantes, este é um momento especial. Sentimos a falta deles no estádio. Estamos desejosos de que possam regressar. Não foi por acaso que um dos melhores jogos que fizemos na Liga Europa foi quando tivemos adeptos na Luz, contra o Standard Liège", frisou.