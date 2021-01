Jorge Jesus: «Allianz Cup devia dar acesso a uma competição europeia»

Jorge Jesus já venceu a Allianz Cup por seis vezes e reconhece que "gostaria de alcançar o sétimo troféu" esta época. Nas 'meias', o Benfica vai ter pela frente o Sp. Braga (dia 20, às 19H45) e o treinador dos encarnados sublinha que vai "entrar para vencer".





"Vamos para Leiria com o intuito de conquistar este troféu, não só porque animicamente seria importante para o grupo no início de um novo ano, mas também porque seria a primeira vitória de 2021, não se perdendo, naturalmente, o foco daquele que é o nosso objetivo principal: a conquista do campeonato nacional", disse à revista 'Liga-te', não deixando de apontar o dedo."Esta prova só será encarada de outra forma quando as equipas participantes, mas sobretudo a vencedora, tiverem um prémio monetário que justifique o desgaste e a competição. Mas, mais do que a vertente financeira, sempre o disse e repito que a Taça devia dar acesso a uma competição europeia. É preciso lutar por isso nos fóruns internacionais, como eu o fiz numa das reuniões de início de temporada na UEFA, há uns anos, quando dei essa sugestão".