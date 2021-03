Jorge Jesus alvo de processo disciplinar por falhar 'flash interview' em Braga

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo disciplinar ao Benfica, a Jorge Jesus e a Nuno Farinha, assessor do clube da Luz, pela não comparência do treinador da flash-interview da SportTV depois do jogo com o Sp. Braga, que os encarnados venceram, por 2-0.





Recorde-se que o treinador queixou-se do volume da música ambiente no estádio, em Braga. Segundo explicou o repórter do canal que transmitiu o jogo, o técnico do Benfica fez notar o seu desagrado pelo facto de o som estar demasiado alto quando ia falar, pediu para o que mesmo fosse baixado, pedido esse que não foi acatado pelos responsáveis minhotos, algo que o levou a não se apresentar para uma primeira análise da partida desta noite.O Sp. Braga foi também alvo de um processo disciplinar. Em causa "expressões proferidas por elementos afetos ao clube visitado em direção à equipa de arbitragem e a elementos do banco de suplentes da equipa visitante".