Jorge Jesus antevê Supertaça: «Jogadores que têm mais talento não o vão mostrar tanto»

Jorge Jesus considera que o facto de Benfica e FC Porto serem "muito fortes taticamente" vai retirar nota artística ao jogo e fará com que os protagonistas sobressaiam menos. À RTP, o treinador desvalorizou ainda eventuais ausências de Otávio e Corona.

Quem estará mais por cima?

"Não sei. Sei que o treinador do Benfica quer que isso possa acontecer mas não sei se vai. Não sei se o adversário nos vai permitir isso, se o adversário vai estar por cima. Quando disputas uma final com um adversário em que os equilíbrios são iguais – na época passada o FC Porto ganhou mais coisas do que o Benfica – não sei quem é que vai estar por cima, o jogo é que o vai ditar. Estar por cima e estar melhor no jogo não significa que vai ganhar."

Jorge Jesus e Conceição. Duelo tático pode tirar espetáculo?

"Do ponto de vista do adepto não retira espetáculo porque eles não estão lá. Pode retirar. Quando as equipas são muito fortes taticamente retiram nota artística ao jogo. Não tenho dúvida nenhuma. Acho que vai acontecer isso. Os jogadores que têm mais talento não o vão mostrar tanto porque as equipas taticamente vão estar, na minha opinião, vão estar bem trabalhadas. Isso vai retirar nota artística ao jogo e a alguns jogadores. Espero bem que não, espero que não seja assim."



Corona e Otávio saíram e estão em dúvida. Mexe com aquilo que tem preparado?



"Não mexe com estratégia. A única certeza que eu tenho é que desses 3 jogadores, o Pepe é o único que não joga. Isso tenho a certeza pela gravidade da lesão que teve. Não vai ter tempo de recuperar. Os outros não sei o que tiveram, não sei se jogam ou não. Isso para mim não muda nada em função da minha ideia de jogo, absolutamente nada. Jogue quem jogar pelo FC Porto e em que sistema for, não muda nada."