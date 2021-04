Jorge Jesus ‘aperta’ com Everton

Jorge Jesus foi obrigado a chamar Everton várias vezes à atenção, enquanto o brasileiro esteve em campo. Mesmo depois do lance do 1-0, no qual o extremo teve papel importante, o treinador esperou que Everton terminasse os festejos para lhe dar mais indicações, perante o espanto do jogador, de 25 anos e que foi respondendo ao treinador. Pouco depois do golo, o jogo parou para assistência a Cryzan e os dois voltaram a trocar argumentos junto ao banco.

Os raspanetes de Jesus começaram antes, sendo bem audíveis ao minuto 20, numa altura em que o internacional brasileiro estava junto à linha lateral.