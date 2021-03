Jorge Jesus apertou com a defesa

Jorge Jesus, sempre muito interventivo no banco de suplentes, foi dando claros sinais de não gostar do que estava a ver no primeiro tempo, sobretudo no capítulo defensivo. Logo ao minuto 5, após um contra-ataque perigoso do Belenenses SAD que culminou com um remate de Varela contra Pizzi, o técnico das águias ficou bastante irritado com Diogo Gonçalves.

Já à passagem da meia hora de jogo, não gostou de ver o quarteto defensivo não subir, ao contrário do que havia pedido, e acabou por deixar bem claro o seu desagrado. O amadorense só foi ficando mais tranquilo no segundo tempo e após os golos.