Jorge Jesus aponta ao nome do vencedor do The Best: «Só pode ser escolhido um...»

Questionado sobre se seria mais fácil estar no lote de finalistas do prémio The Best para melhor treinador do ano se tivesse continuado no Brasil, à frente do Flamengo, Jorge Jesus hesitou, mas não teve depois dúvidas em apontar ao vencedor do galardão.





"Era mais fácil, apesar de ainda não ter terminado qualquer competição importante no Brasil. As decisões dos treinadores são em função dos títulos internacionalmente. No Brasil sem a Libertadores nem a Sul- Americana decidida, não era por aí. Na minha opinão só pode ser escolhido um e até avanço o nome: tem de ser escolhido o treinador do Liverpool [Jürgen Klopp]", afirmou o técnico este sábado em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã com o Vilafraquense, da Taça de Portugal.