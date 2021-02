Jorge Jesus após o empate com o Arsenal: «Poderíamos e devíamos ter segurado o resultado»

Jorge Jesus considerou justo o empate do Benfica diante do Arsenal, mas lamentou que a equipa encarnada não tenha conseguido segurar a vantagem e admitiu também alguma falta de sorte.





"Não é um grande resultado. Isso era ganhar ao Arsenal. Jogaste com o Arsenal, não jogaste com… não vale a pena comparar nomes. Foi pena. Marcámos primeiro e no nosso melhor período sofremos golo. A equipa não anda com sorte. O Pizzi corta a bola, bate na cara do Julian e isola o avançado. Equipa foi muito forte defensivamente, muito bem organizada, coletivamente esteve muito bem e percebeu os movimentos e forma de jogar deste Arsenal. Fomos dividindo o jogo, algumas partes o Arsenal com mais posse mas também consentimos isso. O futebol tem momentos que não têm nada a ver com a lógica, na 2.ª parte estivemos melhor do que na 1.ª e depois do primeiro golo poderíamos e devíamos ter segurado o resultado. No contragolpe poderíamos surpreender mas a igualdade é um resultado justo", analisou o treinador do Benfica, aos microfones da SIC.Confrontado com as expectativas para a segunda mão, o treinador do Benfica admitiu que está tudo em aberto. "Jogaste em Roma, em Itália, num campo neutro. Agora na Grécia campo naeuto, é igual. É tão igual jogar na Grécia como jogámos hoje em Roma. Temos as mesmas possibilidades. Está tudo em aberto, falta um segundo jogo, mas o Arsenal é uma grande equipa, com jogadores de muita qualidade", sublinhou Jorge Jesus.