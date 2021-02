Jorge Jesus: «Às vezes por jogarmos bem demais acabamos por não marcar golos»

O Benfica venceu (3-1) esta quinta-feira o Estoril, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, num encontro em que Darwin Núñez (45' e 78') e Haris Seferovic (69') apontaram os golos encarnados.





No final da partida, Jorge Jesus elogiou a prestação da equipa "principalmente durante a primeira parte", enumerou as ocasiões de perigo que a sua formação criou perante um adversário que apesar de estar na segunda divisão "joga como equipa de primeira" e falou ainda sobre a sua condição após ter ultrapassado a Covid-19"O primeiro objetivo, que isto é uma meia-final é uma prova muitoimportante, era importante fazermos golos e ganharmos. Saio satisfeito pelo resultado e sobretudo pelos primeiros 45 minutos. Tivemos ocasiões, mas às vezes por jogarmos bem demais acabamos por não marcar golos. A equipa do Estoril foi uma vez à nossa baliza na primeira parte e fez um golo, nós não estamos com aquela sorte, porque senão tínhamos ido para o intervalo a ganhar por 3-0. O Estoril joga como equipa de primeira, não é o líder mas já foi."Na segunda parte, onde não jogamos tão bem quanto a primeira parte, fizemos dois golos e podias ter feito mais. O futebol é isto. O futebol não tem lógica nenhuma. As equipas com qualidade podem demorar mais vai chegar.""Temos de ter oscilações e é por isso que mudamos hoje em relação ao último jogo com o Famalicão. Agora a equipa treina. Durante dois meses não treinamos, perdemos intensidade. E como melhoramos a competitividade? Mudamos cinco jogadores, é como se fosse uma pré-época. Hoje tivemos dois jogadores [Diogo Gonçalves e Everton] que saíram da Covid-19 há pouco tempo. Andamos a mudar o pneu com com o carro a andar mas vamos lá. Vamos melhorar.""A Taça de Portugal para todos os clubes em Portugal é a segunda mais importante na calendarização nacional. Depois do campeonato, é sempre a Taça de Portugal. Independentemente do que aconteça no campeonato, esta é sempre uma prova que queremos vencer.""Ganhando é normal que a equipa fique mais confiante. Hoje já não sentes alguns jogadores a arrastarem-se durante o jogo, nota-se cada vez mais que a equipa está a recuperar o seu patamar e a equipa também", concluiu.