Jorge Jesus assume culpas: «Mexi e piorei»

O Benfica venceu, avançou na Taça de Portugal, mas Jorge Jesus saiu de Paredes longe de estar satisfeito, tanto pela resposta da equipa como também pela forma como as suas alterações influenciaram o jogo.





Jorge Jesus: «Esperava mais do Gonçalo Ramos» Jorge Jesus: «Esperava mais do Gonçalo Ramos»

A carregar o vídeo ...

O resumo do Paredes-Benfica, 0-1: veja os principais lances do encontro O resumo do Paredes-Benfica, 0-1: veja os principais lances do encontro

"Estes jogos são sempre complicados. Mas a verdade é que o Benfica esteve melhor nos primeiros 45 minutos do que nos segundos. Na primeira parte tivemos uma boa qualidade de jogo, não deixámos o Paredes passar do meio campo defensivo. Criámos três oportunidades de golo fáceis, com o Cervi e o Ferreyra, e marcámos de bola parada, numa jogada trabalhada. Na segunda metade tentei mexer, pois os avançados não estavam a dar continuidade ao jogo. Mas mexi e piorei", assumiu, em declarações à TVI."Este jogo serviu para compararmos a realidade do que é o valor de alguns jogadores. Jogámos contra uma equipa do Campeonato de Portugal e muitos não fizeram a diferença. Importante era vencer e passámos justamente. Podíamos ter feito outro resultado, o Paredes não teve uma chance de golo, mas foi bem organizado defensivamente, criou-nos algumas dificuldades. Aliás, defendeu melhor na primeira parte e foi aí que tivemos mais oportunidades. Na segunda parte, com o jogo mais fácil, as mexidas não surtiram efeito. O Paredes não melhorou pelas suas substituições, a qualidade de jogo de Benfica é que piorou. Tivemos menos bola, os miúdos entraram nervosos. Estes jogos são para avaliar, comparar. São importantes para mim", analisou.Questionado sobre os últimos dois jogos da Liga, Jesus assumiu que o "Benfica teve problemas" nessas duas partidas, mas deixou claro que esses duelos não são a regra. "A regra foram os cinco primeiros jogos. Temos de perceber o que aconteceu. Temos de melhorar a última linha. Foi muito mexida com lesões e com a saída do central [Rúben Dias], mas com o tempo vou voltar a reorganizar aquela última linha. Se começou forte, vai voltar a ser forte", garantiu JJ.