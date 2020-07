Jorge Jesus assume que cláusulas podem afastar alvos do Benfica

Jorge Jesus já fez saber à estrutura do Benfica que gostava de contar com alguns dos jogadores com os quais trabalhou no Flamengo, tais como Bruno Henrique ou Gerson, mas a verdade é que o técnico também sabe que esse seu desejo poderá ser complicado de se concretizar. Especialmente devido aos valores exigidos pelo Flamengo, o seu (agora) antigo clube, que apontará para as cláusulas de rescisão de 30 e 60 milhões de euros, respetivamente.





Foi isso mesmo que referiu esta sexta-feira ao jornal 'O Dia', quando questionado sobre o seu interesse na dupla. "As equipas portuguesas não pagam cláusulas no valor das que os jogadores do Flamengo têm", atirou de forma muito resumida o técnico de 65 anos, que não negando uma investida deixa no ar a sensação de que entenderia caso o seu desejo não fosse concretizado.