Jorge Jesus: «Ausência de Lucas muda a minha ideia»

Sem Lucas Veríssimo, lesionado na coxa direita, Jorge Jesus deu indícios de que o regresso ao 4x4x2 é a opção mais provável para defrontar o Sp. Braga na final da Taça de Portugal, amanhã, em Coimbra. No entanto, a decisão ainda não está tomada.

“A ausência de Lucas vai obrigar a mudar a minha ideia. Amanhã [hoje] ainda treinamos e vamos ver o que perspetivamos para o sistema. Sem o Lucas, fica mais complicado para aquilo que temos vindo a fazer”, referiu, à TVI. O treinador dos encarnados foi mais longe, quando questionado sobre uma eventual titularidade de Morato, que em Guimarães se estreou a titular n a Liga. “Se jogar como estou a pensar, com dois centrais, não vai estar no jogo”, sublinhou.

Além de Morato, Jardel poderia ser outra alternativa, mas o capitão dos encarnados tem estado com problemas físicos e não joga desde março. Outra opção podia passar por fazer recuar Weigl para a linha de três centrais, à imagem do que aconteceu, por exemplo, nas meias-finais da Taça da Liga, frente à formação minhota.

Chave de ouro

Em relação à importância do encontro, Jesus realçou a vontade em vencer a final, mas reforçou que o troféu não serve como tábua de salvação. “Não é por ganhar a Taça que vamos melhorar o panorama e a perspetiva que tínhamos no início da época. Mas é melhor fechar com chave de ouro”, explicou, ao Canal 11.

De resto, o técnico não apontou favoritos, mas disse esperar um bom espetáculo dentro das quatro linhas. “São duas equipas que jogam a olhar para a frente, que têm na sua ideia de jogo muita qualidade ofensiva, com dois treinadores à procura do golo”, frisou, à BTV.

Habituado a marcar presença em finais da Taça de Portugal, o amadorense não deixou de lamentar a mudança de palco. “O Jamor é a casa da prova rainha, é o local onde os adeptos, além do jogo, têm um convívio que não é possível noutros estádios”, argumentou Jesus, lamentando não haver público.

Ex-portista Felipe rende benfiquista

Lucas Veríssimo já foi dispensado da convocatória do Brasil, referente aos jogos de qualificação para o Mundial’2022, frente a Equador e Paraguai, nas madrugadas de 5 e 9 de junho, respetivamente. Para o seu lugar, Tite chamou o ex-portista Felipe, que representa atualmente o Atlético Madrid. O central das águias, recorde-se, lesionou-se frente ao V. Guimarães e tem uma paragem prevista para algumas semanas. Estava convocado para a canarinha pela primeira vez e ainda procura recuperar a tempo da Copa América. A primeira partida do Brasil é contra a Venezuela, na madrugada de 15 de junho.