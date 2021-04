Jorge Jesus avalia Everton e atira: «No próximo ano vai entrar em pleno»

Jorge Jesus avaliou esta quarta-feira o que Everton tem dado em campo pelo Benfica. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Portimonense de amanhã (19 horas), o treinador reconhece que o extremo não é o mesmo que ele próprio via jogar no Brasil, mas acredita que no próximo ano o jogador "vai entrar no pleno"





"Cada caso é o seu caso. Ele sabe que não está a jogar ao nível que jogava no Brasil, assim como eu sei. O futebol em Portugal é diferente. No Brasil, todas as equipas jogam para ganhar e com a intenção de serem ofensivas durante o jogo, isto seja que equipa for. Em Portugal, somos muito mais evoluídos taticamente, sabemos mais como parar o jogo do adversário. As capacidades estão dentro dele e acredito que nestes últimos sete jogos não vai ser o mesmo mas que no próximo ano vai entrar em pleno. Chegou com 21 jogos já em cima dele. Acredito que este poderá ser um dos aspetos. Tenho de dar o benefício da dúvida, não pela qualidade dele. A seleção do Brasil é a melhor do Mundo e se eles quiserem partir e fazer duas, continuam a ser as duas as melhores do Mundo. Ele tem tudo para jogar ao nível dele, mas é verdade que este ano não tem conseguido", afirmou.