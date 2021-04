Jorge Jesus avalia redução de equipas na Liga e mudanças na Taça de Portugal

A Liga anunciou esta semana estar a estudar a redução da Liga NOS para 16 equipas em 2022/23, bem como mudanças à Taça de Portugal - com as meias-finais a passarem a ser disputadas apenas a uma mão e em estádio neutro - e à Allianz CUP. Confrontado com esta possibilidade, Jorge Jesus avaliou esta sexta-feira o cenário.





"Há duas questões com objetivos diferentes. As equipas que lutam pelas competições europeias, face à calendariação das competições em Portugal, ficam com mais jogos, têm menos dias para recuperar. Mas também há os que não vão à Europa: se houver menos jogos há menos competição. Não é o facto de tirares um jogo da Taça que vai ser negativo ou positivo. Agora, que é muito melhor para as equipas que querem chegar a uma final, jogar um jogo só na meia-final, disso não tenho dúvida", afirmou o treinador do Benfica na antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira (amanhã, 20H30).