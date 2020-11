Jorge Jesus: «Benfica é favorito em todas as competições onde está inserido»

Jorge Jesus sublinha o poder agressivo da frente de ataque do Rangers e reconhece as dificuldades que o Benfica vai encontrar amanhã em Glasgow no jogo da 4.ª jornada da Liga Europa. Esta quarta-feira, em conferência de imprensa, o treinador do Benfica analisou o adversário e abordou ainda o mercado.





Rangers: O Rangers é uma equipa conhecida não só pelo Benfica mas também pelo futebol português. Jogou contra o Sp. Braga e o FC Porto. Já demonstrou todos os créditos. O treinador é o mesmo, os jogadores praticamente são os mesmos. Trabalha sob uma ideia de jogo agressiva, não é fácil parar defensivamente este jogo do Rangers. Face à nossa organização defensiva e o que conhecemos desta equipa, estamos preparados para as dificuldades, mas não apenas para o aspeto defensivo. Estamos preparados para ser fortes ofensivamente. O que nós queremos é fazer um jogo equilibrados. Sabemos que vamos ser apertados. Do ponto de vista defensivo temos de estar muito bem. O Rangers joga com muitos jogadores em cima da ultima linha.





: Ele tem características para ser o médio defensivo de muita qualidade. É rapido quando defensivamente a equipa precisa de organização defensiva, ele faz. Tem muito mais condições para ser um primeiro médio do que um segundo médio. Nos primeiros jogos do Benfica esteve muito bem. Quando demos alguma rotatividade, foi aí que comecei a modificar entre ele e o Weigl. Foi mais por esse motivo, um outro jogo nao esteve ao nivel de outros jogos. Satisfez-me sempre o comportamentodele. Aquela posição é uma daquelas onde mais exigo, taticamente.O William não é jogador do Benfica, o Julian é. Não fujo a nenhuma pergunta. O William é um grande jogador mas uma coisa não tem nada a ver com a outra.O Benfica está interessados em concretizar a transferência do Lucas. Mais do que isto não sei, são contornos da responsabilidade do presidente.O Benfica é favorito em todas as competições onde está inserido, outra coisa é teres poder para chegar lá. O Benfica está a criar uma equipa para que essa hipótese passe a ser um facto. Ter uma equipa para disputar uma prova europeia é outra coisa. É possível mas leva mais tempo, os níveis competitivos são muitos maiores. Estamos a trabalhar para isso. Neste momento estou no Benfica. O treinador muda rapidamente. Estou tão ou mais interessado em conquistar títulos como aqueles que eu conquistei no Brasil