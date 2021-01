Jorge Jesus: «Benfica está muito melhor do que há umas semanas»

Jorge Jesus sublinhou esta quinta-feira, véspera de defrontar o FC Porto no Dragão (21 horas) que o Benfica está agora muito melhor do que há umas semanas.





"Nos treinos não temos muito tempo para ver, adaptar e interagir com a equipa no sentido de pôr nos jogos uma ideia de equipa. Nestes últimos jogos, a equipa vai dando demonstração de alguma recuperação, pelo facto de ter mais opções. Para amanhã só temos o André Almeida lesionado. Tenho mais opções para amanhã e acho que a equipa está muito melhor do que há umas semanas", afirmou.