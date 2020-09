Jorge Jesus: «Benfica tem instalações top mundial, agora precisa de jogadores top mundial»

Após o triunfo sobre o Rennes (2-0), Jorge Jesus admitiu ter ficado surpreendido com a evolução do clube desde que saiu em 2015.





"Passados cinco anos, regressei ao Benfica e vi um Benfica diferente, melhorou muito nas instalações, estrutuea, estádio, Seixal... Tem umas instalações top mundial, agora só precisa de ter jogadores top mundial (risos). Foi uma surpresa, é sinal da evolução deste grande clube. Qualquer jogador que jogue aqui fica orgulhoso com estas condições fora da realidade do mundo", disse o técnico à BTV.Questionado sobre se este foi o melhor jogo do Benfica nesta pré-época, JJ lembrou a evolução normal nestas situações: "não foi o melhor. É normal que jogo a jogo a equipa melhore. Os jogos da pré-época são isso para melhorar. Esta equipa do Rennes foi terceira classificada, tem dois jogos do campeonato francês e obrigou-nos a correr mais. Só que a equipa vem melhorando em termos defensivos e é um equipa segura defensivamente, que dá tempo para fazer golos, como hoje. Foi ium jogo com uma intensidade boa, como contra o Sp. Braga. O Sp. Braga foi a melhor equipa que defrontámos e jogou num sistema que vamos enontar na Grécia."