Jorge Jesus: «Cavani? O presidente está a fazer tudo para que isso aconteça»

Jorge Jesus confirmou a vontade do Benfica em contratar Edinson Cavani, ainda que assuma que o negócio é complicado.





"O Cavani é outra história. Não precisa que eu ligue, é um jogador que deve ter várias possibilidades de mercado e deve estar a pensar sobre as opções. Quando chegamos eu não o pedi. Se me perguntarem, se quero? Quem não quer? Não só para o Benfica como para o futebol português. Nós em Portugal temos dificuldade em competir com outras equipas de outros países. Se pudessemos competir com os outros, já tinhamos ganho uma Champions!""Sabemos todos que financeiramente não é fácil. Tem de haver uma engenharia financeira, onde o presidente é muito forte. Já estava a ser falado e conversado antes de eu chegar ao Benfica. O presidente está a fazer tudo para que isso aconteça"