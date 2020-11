Jorge Jesus: «Chegámos ao intervalo carregados em termos emocionais»

Jorge Jesus admite que ter chegado ao intervalo logo a perder por 2-0, na derrota (3-0) do Benfica no Bessa, diante do Boavista, acabou por fazer mossa na cabeça dos jogadores. Na análise ao encontro, à Sport TV, o treinador encarnado apontou o dedo às muitas faltas do adversário e lamentou que as substituições que promoveu pouco tenham acrescentando.





"Não fomos uma equipa bem organizada defensivamente, o jogo na 1.ª parte teve muitas faltas. O Boavista matava o jogo constantemente com faltas, fez 31 , também com alguns jogadores do Benfica a falhar psses, o que nao é normal. Como não fomos organizados defensivamente... chegámos ao intervalo carregados em termos emocionais, pois ainda não tínhamos chegado ao intervalo a perder esta época. Depois, as substituições não melhoraram a equipa.""Hoje sentiu-se falta de velocidade da dupla de centrais. O Benfica perdendo não interessa se foi 1-0 ou 3-0, é resultado negativo. Apanhámos um Boavista que soube jogar com a falta de qualidade nossa no passe e com muitas faltas, o árbitro deixou que o jogo se prolongasse com eles a fazerem 31 faltas.""É a primeira vez que usam mas calculei que fossem jogar assim, todos têm jogado assim em 5x4x1 contra nós, até gostamos. Não fomos uma equipa fresca e notou-se alguma falta de velocidade. Não fomos equipa organizada quando perdia a bola e normalmente não perdemos tantas bolas ao sair para o ataque. Pensava que na segunda parte as mudanças iam melhorar mas não conseguimos entrar no jogo. Tivemos changes mas houve mérito do keeper do Boavista. Foi uma noite não muito bem conseguida por varios fatores: não tivemos equipa organizada defensivamente e não estivemos frescos. Devia ter mexido mais na equpa, só houve dois novos e notou-se falta de velocidade.""Niguém gosta de perder. As grandes equipas quando não ganham têm de saber dar a volta, perdemos um jogo após sete vitórias seguidas. Já há jogo quinta e não há tempo para recuperar sequer. Vamos ter de mexer mais na equipa."