Jorge Jesus: «Com a saída de Rúben Dias temos de contratar dois centrais. Tem de ser!»

Jorge Jesus confirmou que Rúben Dias vai sair do Benfica rumo ao Manchester City, salvo qualquer volte-face de última hora. Ao mesmo tempo, admitiu que a venda está relacionada com a necessidade de encaixe depois da eliminação da Liga dos Campeões.





"Gostava de ter certezas absolutas, mas quase de certeza que foi. Isto no futebol sei lá, pode mudar tudo no último segundo. Temos pena de ver partir, é um produto do Seixal, mas eu também tenho culpa, tem a ver com a nossa eliminação da Champions, é o único jogador com mercado alto", disse o treinador na conferência de análise ao triunfo (2-0) sobre o Moreirense.De resto, o treinador já apontou não ao substituto mas sim... aos substitutos, dando a entender que Otamendi será um deles . "Antes da saída do Rúben já queríamos um central, com a saída temos de contratar dois, isso tem de ser, não temos dúvidas nenhumas. Não é fácil contratares um central para fazer face ao valor do Rúben, vamos ver se tudo o que se está a falar na transferência do Rúben é verdade. É metido um nome de um central, estive concentrado até agora no Moreirense, mas agora sim quero saber o que se está a passar nas negociações", referiu JJ.De resto, o timoneiro deixou claro que tipo de defesa quer: "O central que vamos contratar de certeza que não será nenhum jovem."