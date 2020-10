Jorge Jesus: «Com todo o respeito pelo Farense, não podemos sofrer dois golos em casa»

Jorge Jesus estava satisfeito com a vitória sobre o Farense por 3-2, mas alertou os jogadores do Benfica que não podem sofrer dois golos em casa.





"O objetivo foi atingido, alcançado. Fizemos três golos, sofremos dois que não podíamos sofrer. Uma equipa em casa, com todo o respeito que temos pelo Farense, não pode sofrer dois golos. Hoje não fomos uma equipa tão consistente. Taticamente não fomos disciplinados, principalmente sem bola. Não conseguimos segurar os três jogadores do meio-campo do Farense. De qualquer forma, chegámos ao intervalo a ganhar. Falámos no balneário, expliquei-lhes o que corria mal. Tivemos um período de desequilíbrio após o golo deles. Depois, conseguimos reerguer-nos e chegámos aos 3-1 já a dominar o jogo completamente. A equipa entrou um pouco ansiosa. É um sinal do que é esta equipa e do que aconteceu o ano passado. Agora, tenho de lhes dar qualidade técnica, mas também o que é jogar com pressão, num clube que tem de ganhar sempre. Tens de ter uma mentalidade forte porque a exigência é sempre alta", explicou, à BTV.Agora, segue-se a paragem para os compromissos das selecções, mas para o Benfica isso não significa descanso."Vai haver paragem, mas a maior parte dos jogadores vão para as selecções. Os jogadores que jogaram mais hoje vão para as selecções. Vamos aproveitar para trabalhar os que não jogaram tanto. Para recuperarem a intensidade dos colegas que jogaram mais. Mas isso também é bom. Sinal de que o Benfica tem muitos jogadores de seleção", concluiu.