Jorge Jesus começa a trabalhar no Benfica na próxima semana

Nélson Veríssimo fará o último jogo pelo Benfica no sábado e na próxima semana Jorge Jesus já começará a trabalhar em permanência no Benfica Campus. O treinador contratado ao Flamengo deverá ser apresentado logo após a Taça de Portugal, depois de as águias já terem confirmado o ingresso de JJ no passado dia 17. O técnico, de 66 anos, campeão nacional em três ocasiões pelos encarnados, já se sentou à mesa com o presidente Luís Filipe Vieira para começarem a desenhar aquele que será o plantel da equipa na temporada 2020/21.