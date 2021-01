Jorge Jesus comenta entrevista de Conceição a Record: «Continuo a ter a mesma paixão»

Jorge Jesus foi este sábado questionado sobre as declarações de Sérgio Conceição em exclusivo a Record, nomeadamente sobre o facto de o treinador do FC Porto ter revelado que disse a JJ "que o queria mais vivo".





"O Sérgio Conceição não falou comigo depois do jogo, falámos no dia de Natal, desejámos bom Natal um ao outro. Não falámos de futebol. Quanto à pergunta que me coloca, continuo a ter a mesma paixão mas não sou o mesmo treinador de há 10 anos. Mal de mim se não tivesse evoluído. Sentido do treino e do jogo, tenho os mesmos. Mas não sou o mesmo. Mal de mim, se eu não mudasse", referiu em conferência de imprensa.