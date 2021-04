Jorge Jesus comenta incidentes do Moreirense-FC Porto: «Não é um caso. São três»

Jorge Jesus abordou esta quinta-feira o que sucedeu no Moreirense-FC Porto, dentro e fora das quatro linhas.





"Não é um caso. São três. Não fica muito bem da minha parte eu jogar com o Tondela e comentar outras situações. Todos nós temos de rever os nossos processos, treinadores, árbitros, jogadores, para que o futebol em Portugal, que é representado não só pela seleção mas pelos jogadores com muita qualidade. São identificados como de top mundial, ainda ontem a meia-final da Champions tinha vários portugueses. Temos de olhar para o nosso produto e pensar que o futebol é muito mais importante que interesses individuais e temos todos de abraçar essa causa. Porque senão andamos sempre com estas situações e gostava de contribuir para que isso não acontecesse", afirmou em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela (amanhã, 19 horas).