Jorge Jesus e o sorteio da Liga Europa: «Arsenal não me tira o sono»

Jorge Jesus considera que o Benfica tem condições para ultrapassar o Arsenal nos 16 avos-de-final da Liga Europa. O treinador referiu que já sentia que ia aparecer uma equipa forte no sorteio.





"Antes do sorteio, ninguém sabe o que pode acontecer, mas sentia que ia aparecer uma equipa forte ao Benfica. Quando é o sorteio, calham-me sempre equipas fortes. A mim ou ao clube onde estou. Tenho o maior respeito pelo Arsenal. Não me tira sono nenhum. Não me tira confiança nem retira poder da equipa para passar esta eliminatória. Temos capacidade para o fazer, sabendo que vamos encontrar um adversário forte. Se não tens poder para passar o Arsenal, não tens poder para chegar à Liga Europa", salientou à margem da antevisão do jogo frente ao V. Guimarães, para a Allianz Cup.