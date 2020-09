Jorge Jesus: «Comigo os reforços têm de demonstrar que merecem lugar»

A um dia do regresso ao comando do Benfica numa partida oficial, Jorge Jesus foi questionado sobre qual o jogador que mais o surpreendeu deste que assumiu o leme da formação da Luz nesta sua segunda etapa. JJ optou por não destacar nenhum nome em particular, deixando a garantia de que todos lhe deram boas indicações.





"Como sabem, ainda tenho quatro do meu tempo quando passei aqui, dois deles estão aqui, o André e o Pizzi. Portanto, é uma vantagem que tenho tido. Eles conhecem as minhas ideias - mesmo não sendo as mesmas, foram-se valorizando - e pessoalmente, a relação é mais prática do que com aqueles que não me conhecem. Todos os novos me estão a surpreender, é uma equipa jovem que tem noção de onde quer ir. Hoje a valorização dos jogadores é em função da transferência. São reforços não para jogar no onze mas sim para fazer parte do plantel. Há quem entre logo à partida mas não quer dizer que seja assim no futuro. Há os que vão jogar mas não quer dizer que todos têm logo lugar. Comigo têm de demonstrar. Mas todos eles me têm surpreendido", frisou o técnico encarnado.