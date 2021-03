Jorge Jesus confirma ausência de Darwin frente ao Estoril: «Não sei quando vai recuperar»

Darwin Núñez é baixa no Benfica para o jogo desta quinta-feira com o Estoril - tal como Record tinha avançado na sua edição desta quarta-feira -, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. A confirmação foi dada esta quarta-feira, em conferência de imprensa, pelo treinador das águias, Jorge Jesus.





"Quanto ao Darwin, não posso responder. Se vai estar amanhã no jogo? Não. Agora, quanto mais tempo vai levar a recuperar, não sei. São questões para o departamento médico. Não perguntei porque o médico já me tinha avisado que ele não poderia jogar até ao jogo do Estoril", assumiu o técnico.