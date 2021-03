Darwin 'puxado para cima' e Vertonghen 'vai ter de esperar': a análise de Jorge Jesus

Jorge Jesus confirmou esta sexta-feira que Darwin e Vertonghen vão ser convocados para o jogo de amanhã com o Boavista (18 horas).





"Vai ser convocado, tanto ele como o Vertonghen. O Darwin como todos nós sabemos, começou a um nível muito alto que nos deixou surpreendido. Entretanto começou a ter um problema de lesão que o incomodou. Vai estar no jogo mas ainda não está 100 por cento curado. Futebol é assim, temos de saber suplantar. Ele tem de saber suplantar a dor dessa lesão. Mas não estava habituado a esse processo e baixou um pouco. Agora estamos a puxá-lo para cima e está mentalmente mais equilibrado. Vai ser convocado. Temos de o recuperar", afirmou.Recorde-se que o uruguaio estava a recuperar de uma tendinopatia do quadríceps à direita, ao passo que o internacional belga sofreu uma mialgia na região posterior da coxa direita antes do jogo com o Rio Ave.Quanto ao central belga, Jesus admitiu que este parte agora um pouco atrás e que a dupla Lucas Veríssimo/Otamendi está mais consolidada: "Clinicamente o Jan está curado mas fisicamente está como antes? Nem pouco mais ou menos. Agora vai ter de recuperar o espaço dele. Lucas e Otamendi têm feito uma dupla forte. Temos vindo a melhorar defensivamente. Vai ter de esperar pela oportunidade dele."