Jorge Jesus confirma Diogo Gonçalves na pré-época: «Quero conhecê-lo melhor»

O mercado promete ser de bastante atividade na Luz, com muitas saídas, mas também várias entradas. Neste último capítulo, Jorge Jesus assumiu a vontade de reforçar em especial a zona defensiva. Por outro lado, Jesus abordou ainda a situação de Diogo Gonçalves e revelou que o jovem, que esteve cedido ao Famalicão, estará na pré-época.





"O Diogo é um jogador formado no Benfica. Pedi para ele fazer o início da época, quero conhecê-lo melhor. Quero-o a trabalhar comigo e, no caso do Diogo, é um pormenor e uma ideia de que tem a ver com o que disse", explicou, à BTV, passando depois a um sector em particular."Procurámos mais dois jogadores para preencher a última linha de quatro. O Benfica precisa de ter jogadores com algum peso e poder, não só desportivo mas também poder técnico para poder também ajudar os mais jovens, como o Tavares, Rúben, Ferro. É fundamental isso acontecer numa equipa de onze. Ter alguns jogadores com experiência. O Flamengo tinha cinco titulares com mais de 30 anos. É fundamental nas decisões e no dia a dia e na forma como os jovens ganham valores e mística. É com jogadores com este suporte desportivo e mental. Os jovens percebem que para chegar a uma grande equipa como o Benfica tens de criar valores e mística. Quem os transmite são os mais velhos. Foi algo que pensamos em conversa, daí termos integrado o Luisão na estrutura, para passar valores aos jogadores."Noutro sentido, Jesus falou da situação de Pizzi no plantel, nomeadamente a posição onde o encaixar. "Os adeptos sabem melhor do que eu, mas o Pizzi talvez tenha sido o segundo melhor jogador do Benfica. Para um jogador que joga ali, marcar os golos que ele marca é significativo. É um jogador que pode jogar em duas posições, mas penso que é um jogador de último passe, de pôr a bola na cara do avançado. É um jogador de corredor central, mas vamos ver se é melhor atuar no corredor"