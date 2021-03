Jorge Jesus confirma gestão da equipa: «Devo mexer em três, quatro ou cinco jogadores»

Jorge Jesus fez esta quarta-feira a antevisão ao encontro de amanhã, entre Benfica e Estoril, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Em declarações na conferência de imprensa, o técnico confirmou a notícia avançada por Record na sua edição desta quarta-feira, afirmando que irá submeter alterações na equipa inicial face ao último jogo frente ao Rio Ave.

"Este é um dos nossos grandes objetivos, chegar à final. Falta um jogo. É verdade que estamos em vantagem mas temos de respeitar sempre o adversário. O Estoril é uma equipa bem organizada, com qualidade técnica em ataque posicional, como criou na Amoreira. Já conhecemos melhor o Estoril, como eles nos conhecem a nós. E queremos o passaporte para a final. Em relação à gestão, é o terceiro dia depois do jogo com o Rio Ave, vocês estão atentos e sabem que eu mexo sempre em três, quatro ou cinco jogadores e amanhã vai acontecer a mesma coisa."

Vencer a Taça de Portugal atenua a temporada?

"Isto ainda não acabou e já está a fazer uma pergunta sobre a final da Taça e do campeonato. Já me está a pôr cenários. Se perguntar que é importante chegar à final e ganhar? É, independentemente da época ser positiva ou negativa. Se for negativa é mais importante? Não, é a mesma coisa. O mais importante é vencer a segunda competição mais importante do futebol português."

Sente que a eliminatória está decidida?

"Eliminatória não está decidida. Claro que tens a vantagem de dois golos, apesar de não ter público, jogas em casa. Acredito que estamos mais perto, mas no futebol há surpresas em todos os jogos e hoje no Mundo há mais surpresas. O treinador do Benfica não sente garantida esta passagem e temos de respeitar o adversário."

Equipa já sente mais carinho por parte dos adeptos?

"Nós não temos essas sensações durante o jogo, mas à saída do Seixal tivemos algumas dezenas de adeptos a dizer que estão connosco. Mas a equipa tem vindo a melhorar não por causa disso, mas sim porque a equipa tem estado a trabalhar toda completa."