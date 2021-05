Jorge Jesus confirma que Rafa e Taarabt estão de volta aos convocados

Jorge Jesus garantiu na conferência de imprensa de antevisão ao dérbi com o Sporting que Rafa, Taraabt e Darwin estão aptos para o encontro da 33.ª jornada da Liga NOS. O português e o marroquino já debelaram os problemas físicos que os fizeram falhar a partida com o Nacional e regressam aos eleitos do técnico.





