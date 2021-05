Jorge Jesus confirma: Vlachodimos vai jogar diante do V. Guimarães

Jorge Jesus confirmou que Odysseas Vlachodimos vai jogar diante do V. Guimarães, na partida da 34.ª e última jornada da Liga NOS, ele que perdeu a titularidade para Helton Leite a meio da época. Questionado sobre se o encontro desta quarta-feira poderá ser o último de alguns jogadores com a camisola do Benfica, o treinador foi taxativo.





"O Ody [Vlachodimos] não, ele tem contrato, aliás, até posso acrescentar, ele vai jogar amanhã", reiterou Jorge Jesus sublinhando que a situação de Jardel é diferente: "Jardel acaba contrato, mas está lesionado há várias semanas, não vai estar na convocatória".Questionado sobre se Everton melhorou por causa do sistema em 3x4x3, o técnico respondeu: "Sim, tem a ver. A nossa mudança de sistema beneficiou não só o Everton mas também os nossos dois laterais, teve influência acrescida. Individualmente, fez com que tivessem um rendimento muito maior".