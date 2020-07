Jorge Jesus confirmado no Benfica

Jorge Jesus está de regresso ao Benfica. Record sabe que o até agora treinador do Flamengo, de 65 anos, e as águias chegaram a acordo a noite passada.





Inquéritos Jorge Jesus é o treinador ideal para o Benfica? Sim

Não Votar Inquéritos

Os encarnados esperam agora a chegada do técnico - deverá viajar este fim-de-semana - para formalizar o contrato.Jorge Jesus trará também a sua equipa técnica . Assim, João de Deus, Tiago Oliveira, Mário Monteiro e Márcio Sampaio (preparadores físicos) e Gil Henriques e Rodrigo Araújo (analistas), irão trabalhar com JJ no Benfica. Destes, apenas Mário Monteiro esteve com o amadorense na sua passagem pela Luz, entre 2009/10 e 2014/15.Em cima da mesa está também a contratação de jogadores do Flamengo: Jorge Jesus quer trazer Gerson e Bruno Henrique para a Luz, mas o Flamengo não estará disposto a facilitar o negócio Recorde-se que a primeira oferta salarial do Benfica ficou longe dos 4 milhões de euros limpos que o amadorense auferia por ano no Flamengo, clube com o qual conquistou seis títulos. As conversas seguintes permitiram um avanço neste capítulo, com um contrato de longa duração.Jorge Jesus foi muito pressionado para ficar no Flamengo. Dirigentes, jogadores e mesmo tentaram sensibilizar o técnico, de forma a que este cumprisse o contrato até junho de 2021.