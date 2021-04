Jorge Jesus conta com quase todos

Jorge Jesus teve praticamente todo o plantel à disposição no treino de ontem à tarde, que serviu de arranque para a preparação com vista ao duelo frente ao Portimonense. O treinador do Benfica só não contou com André Almeida e Samaris, que são cartas fora do baralho há já algum tempo. Como é sabido, o lateral-direito está arredado desde outubro devido a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, embora já treine com bola. Já o médio grego recupera de uma operação ao tendão de Aquiles .

De resto, o técnico das águias tem um período mais curto para preparar este encontro, já que o plantel encarnado gozou de uma folga anteontem e o duelo no Algarve é já depois de amanhã. O grupo de trabalho volta a treinar hoje, no Seixal. Jorge Jesus deverá ultimar a estrutura tática a utilizar diante dos algarvios.