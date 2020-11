Jorge Jesus critica "antijogo": «Marítimo não precisa de fazer isto. O que ouvi dizer é verdade»

Na análise ao encontro com o Marítimo, que o Benfica venceu por 2-1, Jorge Jesus mostrou-se satisfeito pela forma como os seus jogadores reagiram à desvantagem, isto numa partida na qual, considera, os insulares apresentaram imenso antijogo e que só decidiram jogar quando se viram a perder.





"Não tenho a mesma opinião... É natural que não saiba o que é muita qualidade de jogo... Mas o jogo foi com um Benfica durante uma hora, até fazer o 2-1, com muita qualidade. Na primeira parte foi impressionante a forma como jogámos em ataque posicional e com qualidade. Depois do 2-1, aí sim, deixou de ser a equipa que jogou até aí. Passou a ser uma equipa emocionalmente a defender o resultado. O campo estava difícil para jogar, mas o Benfica enquanto pôde, jogou com qualidade. Este resultado é importante, ganhando é sempre bom. Isto num campo difícil, diante de um adversário que ganhou no Dragão ao nosso rival. É uma demonstração do que Marítimo quando joga, quando quer, joga bem. Mas o Marítimo não precisa de fazer isto. Um antijogo constante. Aquilo que ouvi dizer é verdade. Enquanto não perde, não quer jogar. O guarda-redes no chão, quebras no jogo constantes, sempre a mandarem-se para o chão. Isto não é qualidade para que se possa jogar no campeonato português. Depois, quando se viram a perder, aí quiseram jogar e até jogaram melhor do que nós nos últimos 10 minutos. O fundamental foi a vitória, num estádio muito bonito, com muita qualidade do Benfica durante uma hora", analisou, à SportTV+.