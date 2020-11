Jorge Jesus critica estilo do Boavista: «Hoje teve êxito mas contra equipas não tão fortes...»

Jorge Jesus criticou as 31 faltas cometidas pelo Boavista sobre jogadores do Benfica, afirmando que a estratégia que hoje guiou os axadrezados ao triunfo (3-0) sobre o Benfica poderá não resultar no futuro.





"Houve 31 faltas do Boavista, só na primeira meia hora já tinha 20 e tal, não nos deixou jogar e matou-nos completamente o jogo. Aliás, o som e fala dos jogadores e equipa técnica era 'mata, mata, mata, não deixa joga!' E o árbitro permitiu que fizessem faltas constantes sem dar amarelos para condicionar e deixar jogar o jogo. (...) Hoje teve êxito mas se calhar contra outras equipas não tão fortes não vai ter...", disse o treinador encarnado na conferência de análise ao encontro."Mas não foi só esse fator. Também tivemos culpa. Senti a equipa carregada e com falta de mobilidade quando perdia a bola. Devia ter mexido mais na equipa, metendo mais jogadores frescos a jogar", acrescentou Jesus.