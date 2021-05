Jorge Jesus critica horário do Sporting-Marítimo: «Pote já marcou dois?»

Jorge Jesus criticou esta quarta-feira o facto de Benfica e Sporting não terem jogado à mesma hora quando em causa estava a luta entre Seferovic e Pote pelo troféu de melhor marcador do campeonato.





O resumo do V. Guimarães-Benfica: golos, casos e outros lances O resumo do V. Guimarães-Benfica: golos, casos e outros lances

"Já marcou dois? [o Pote]. Havia dois objetivos. Era ganhar e tentar ajudar o Seferovic. Houve alguma falta de sensibilidade na marcação do jogo do Sporting e do Benfica. Não há disputa de pontos, mas há um troféu individualmente importante. As equipas deviam jogar à mesma hora. Desportivamente não é correto. É um pormenor, uma nota que fica em cima para não cometerem o mesmo erro da próxima vez", disse JJ no final do jogo com o V. Guimarães (triunfo por 3-1 ).