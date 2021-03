Jorge Jesus dá os parabéns ao FC Porto: «Fez uma eliminatória brilhante frente à Juventus»

Jorge Jesus deu os parabéns ao FC Porto por ter eliminado a Juventus nos oitavos de final da Liga dos Campeões, destacando que os dragões estiveram "brilhantes".





"O FC Porto fez uma eliminatória brilhante, que aumentou a pontuação no ranking da UEFA, num estádio onde já fomos felizes. Parabéns ao FC Porto por este feito. Era bom que houvesse mais equipas portuguesas, saímos da Liga Europa contra uma grande equpa. Ainda ontem vi o jogo do Arsenal com o Olympiacos, que foi 3-1 mas podia ter sido não sei quantos. Vai disputar a competição na Liga Europa. O feito do FC Porto valoriza o futebol português", referiu o treinador do Benfica na conferência de antevisão ao jogo com o Boavista.