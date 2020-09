Jorge Jesus dedica vitória a Vieira após a acusação na Operação Lex: «Sofremos com ele»

Jorge Jesus manifestou-se solidário com Luís Filipe Vieira em relação às acusações de que é alvo na Operação Lex.





"Todos nós nesta casa estamos solidários com o presidente e todos nós sofremos com ele, juntamente com a sua família e amigos, tudo o que possam estar a sofrer. Mas acreditamos nele, estamos com ele. Esta vitória é do grupo toda para ele, por tudo o que fez pelo Benfica e eu posso falar porque saí daqui há cinco anos. Este Benfica não tem nada a ver com o Benfica quando eu saí há 5 anos. O Benfica já era grande, mas hoje é muito maior. Este clube tem crescido imenso e tudo isso deve-se à direção do Benfica e, inclusivamente, ao seu presidente", afirmou o técnico, em conferência de imprensa.