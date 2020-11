Jorge Jesus deixa internacionais em casa e chama jogadores da formação: «Dão-nos segurança»

Jorge Jesus fez esta sexta-feira a antevisão do jogo da Taça de Portugal, que o Benfica disputa amanhã, diante do Paredes, alertando sempre para a importância de os encarnados não minimizarem o adversário. O treinador deixou a garantia os internacionais não serão convocados e que vai promover várias estreias de jogadores da formação.





"Tivemos muitos jogadores fora, tenho-me habituado a isso ao longo destes quatro meses. Estiveram 11 dias ausentes, são jogadores que chegaram a conta-gotas, uns mais fatigados do que outros. Vieram todos carregados e são jogadores que vou tirar deste jogo.""Não conseguimos corrigir grandes coisas porque os jogadores foram embora. O sector que mais tínhamos de 'bater' era o defensivo e não o pudemos fazer porque não estavam cá dois centrais. Passámos à frente na ordem de trabalhos e não nos debruçámos sobre isso. Vamos fazê-lo até à véspera do jogo com o Rangers.""Muitas vezes o problema que se coloca nas grandes equipas é a oportunidade que os jogadores mais jovens possam ter, tem os seus momentos, tem o seu tempo. Hoje não é fácil gerir uma carreira de um jovem no Benfica, no Sporting ou FC Porto. O primeiro pensamento dos jovens é querer jogar na primeira equipa e o segundo emigrar. Hoje todos, tirando algumas exceções, estes jovens que estão na formação dos grandes clubes, por vários motivos, não estão muito interessados em esperar o seu momento. Se calhar no meu tempo também pensava como eles, há questões financeiras... Mas não vai só Gonçalo Ramos para este jogo, vão 9 jogadores da equipa B e dois com idade de júnior: o Gerson e o Paulo Bernardo.""Dos que jogaram durante estes 10 dias nas seleções nenhum vai para o jogo. Trabalhámos durante estes dias com os que estavam cá e achamos que eles dão-nos toda a segurança e a confiança.""A equipa do Paredes tem alguns jogadores mais conhecidos da segunda liga, dois ou três que conheço, todos os outros são jogadores que têm passado por divisões inferiores, mas isso não quer dizer nada. Quando começamos as nossas carreiras começamos muitas vezes pelos escalões mais baixos. O que conheço da equipa é que está em 2.º lugar, só tem uma derrota em 6 jogos, fez um projeto para subir de divisão. É um jogo que é tudo para a equipa do Paredes; na véspera já estão a sonhar com o Benfica, é normal, isso faz parte da paixão do futebol. Só não é uma festa porque não tem público. O futebol sem público, não digo que não é nada, mas tudo é diferente."