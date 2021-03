Jorge Jesus: «Deram uma boa resposta, mostraram que posso confiar neles»

Jorge Jesus mostrou-se satisfeito pelo triunfo alcançado diante do Estoril, numa partida na qual, no seu entender, os objetivos passavam por vencer, para assegurar a presença na final do Jamor, mas também fazê-lo com um bom futebol. Por outro lado, o técnico das águias enalteceu a resposta dada pelos jogadores que lançou, especialmente aqueles que normalmente não jogam tanto.





"Principalmente porque queríamos muito estar na final da Taça, era um dos objetivos. Hoje ganhámos 2-0, mas voltámos a ter muitas oportunidades de golo. Fizemos 21 remates, mas só 9 na baliza, mas criámos muitas oportunidades. Esta equipa não tem jogado tanto, mas deram uma boa resposta, mostraram que posso confiar neles. Era esse o objetivo, sentir que os que não jogam tanto podem dar à equipa mais opções. Acho que o Chiquinho foi um dos que esteve muito bem em relação àqueles que não têm jogado tanto. O objetivo deste jogo era jogar e passar. Tivemos períodos bons, outros não tão bons, como é normal, pois jogamos numa pressão no adversário logo à saída do 'keeper', o que implica um desgaste muito grande. A equipa, nota-se, está a melhorar, já consegue fazer isso. Os jogadores estão de parabéns porque o que queríamos era estar na final", começou por dizer, à SportTV+.JJ explicou ainda as razões que o levaram a mexer na sua estratégia ainda na primeira parte. "Depois da meia hora mudámos o sistema, porque não estávamos muito bem a parar a saída de bola do Estoril, os nosso centrais entravam muito no risco. Nesses 15 minutos finais da primeira parte mudámos para 4-3-3 e equilibrámos melhor o corredor central e foi quando fizemos o golo. Tivemos muitas oportunidades criadas pela pressão - o segundo foi assim, mas tivemos mais duas ou três nessa ideia de jogo. O Chiquinho é um jogador que com bola tem critério e fez um bom jogo. Tirei-o porque não quis tirar o Cervi porque se tivesse a fazer substituição em face ao que estava a acontecer, era ele a sair. Quis dar tempo aos jogadores. A dupla de centrais esteve muito bem, tal como no jogo anterior o Jardel e o Lucas Veríssimo também estiveram. É tentarmos crescer jogo a jogo, que é o que estamos a fazer".A finalizar, o técnico do Benfica assume que a equipa "tem vindo a melhorar de jogo para jogo". "O grande problema de janeiro foi não termos ritmo competitivo, caía sempre na segunda parte. Sabemos o porquê, mas não vale a pena falar disso. Com jogos, a equipa ganha capacidade física. São os mesmos a treinar e depois a jogar e isso tem feito com que a equipa cresça", concluiu.