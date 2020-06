Jorge Jesus foi sondado por Vieira sobre o regresso ao Benfica, mas já descartou a hipótese de suceder a Bruno Lage. Na base da decisão esteve o pacto assumido com o grupo de trabalho do Flamengo. Gabriel Barbosa e Diego, dois dos jogadores mais influentes no balneário, falaram com o amadorense, apelando à sua ligação afetiva com o plantel e o compromisso com os objetivos para ficar. E assim será.





Luís Filipe Vieira contactou diretamente JJ, sem nunca terem abordado questões contratuais, mas a vontade do técnico passa por continuar a fazer história no Flamengo.Jesus, de 65 anos, quer mais títulos pelo clube carioca e voltar a vencer a Libertadores é um dos principais objetivos, além de ganhar o Mundial de Clubes. No Flamengo, a continuidade do técnico é dada como certa e o vice-presidente Marcos Braz comentou, nas redes sociais: "Segue o jogo. Tudo normal."