Jorge Jesus desvaloriza erros de Otamendi e garante: «Amanhã é ele e mais 10»

Jorge Jesus foi esta quarta-feira confrontado com o erro de Otamendi frente ao Marítimo, que permitiu o golo da equipa madeirense, e garantiu que o central será titular diante do Lech Poznan, amanhã, em jogo da Liga Europa.





"É um jogador que tem muita experiência. Fez aquele lance e ninguém viu o Otamenti perturbado ou enervado. Fez um excelente jogo depois desse lance. Demonstração da capacidade emocional e experiência que tem para não ficar perturbado com uma situação dessas e se não acontecer nada, Otamendi vai jogar amanhã. É Otamendi e mais 10", afirmou o treinador do Benfica, em declarações à SportTV."Nuno Tavares também está clinicamente apto. Não tem treinado com intensidade, como o Darwin e o Weigl. Hoje vou fazer o último treino com eles. Na minha cabeça estou a pensar que os posso convocar, mas hoje eles vão dizer-me se vou ou não contar com eles".Objetivo é fazer apuramento. Face ao bom grupo que estamos a fazer 4 jogos, não perdeu nenhum. Vitória ou empate dão apuramento. Ideia é que amanha possamos apurar-nos para que no últimos jogo já possa ter algum conforto para o campeonato, de mudar jogadores e por outros que não têm jogado tanto.Temos de olhar jogo a jogo. Via ser jogo difícil, fizemos 4 golos na polónia, mas esta equipa tem qualidade e amanha têm a ultima chance se vencer o Benfica. Vamos ter jogo difícil, com maior ou menos dificuldade temos que garantir o apuramento