Jorge Jesus 'disparou' na direção do banco do Marítimo após golo de Everton mas Rui Costa travou-o

Logo após o segundo golo do Benfica, da autoria de Everton, Jorge Jesus saiu disparado na direção do banco do Marítimo, visivelmente irritado com os protestos de Lito Vidigal e restantes elementos insulares - supostamente relacionados com o lance do golo.





Rui Costa apercebeu-se e saltou imediatamente do banco, travando o treinador com um abraço e agarrando-o em festejos durante alguns segundos. JJ acalmou-se mas continuou a gesticular na direção do banco contrário, fazendo-o de forma veemente com o braço.