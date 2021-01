Jorge Jesus diz que a equipa não pensa no jogo com o FC Porto: «O que nos perturba é a covid»

Jorge Jesus reencontra amanhã o 'seu' Estrela da Amadora, num jogo da Taça de Portugal onde reconhece que vai fazer mexidas. O treinador lembra que o Benfica tem elevadas ambições nesta prova.





"Teremos um mês com muitos encontros, a jogar de dois em dois dias durante alguma semanas, mas é a realidade e temos de nos adaptar a ela. Amanhã será competição diferente, uma prova onde todas as equipas ambicionam chegar à final. O Estrela da Amadora já ganhou uma Taça de Portugal... Esta competição faz com que as equipas mais pequenas fiquem mais fortes. O Estrela já eliminou o Farense e isso é um sinal para nós. Conheço bem a equipa, vejo-a jogar várias vezes. Vai ser um jogo competitivo, mas o Benfica tem argumentos para continuar nesta competição, é uma prova que me diz muito, não só a mim como aos adeptos.""Acreditamos sempre no nosso trabalho, mas nunca coloquei as minhas conquistas para além da Europa. Quando começamos a treinar temos sempre as nossas ambições, o treinador tem de acreditar no seu trabalho. Vinte anos depois conquistei coisas que achava não ser possível, mas não conquistei coisas que pensava poder conquistar.""Tenho o Gabriel, o Julien e o Samaris, são com esses que tenho de contar. Vai haver mais nomes no mercado, o nome do Benfica tem alguma influência, mas só falo de jogadores do Benfica."O Gonçalo Ramos veio há dois ou três dias de uma situação de covid, esteve 10 ou 11 dias sem treinar. Como é normal, a forma e a condição física dele não é tão boa como já foi, mas vai ser convocado e vai jogar."Os jogos de dois em dois dias ou três em três condicionam sempre. Mas isso não quer dizer que as escolhas sejam privilegiadas em relação ao adversário. Claro que se pensa nos adversários mais fortes, mas as duas competições são as mais fortes na nossa calendarização. Este jogo de amanhã começa um ciclo de muitos jogos e vamos mexer em relação ao Tondela em alguns jogadores.""Não posso responder porque não sei o que ele disse. As mentalidades das grandes equipas, como é o Benifca, é de ser campeão. Aqui a pressão e a exigência é sempre para ganhar. Tem de se ter mentalidade de campeão.""Fizeram ontem 10 dias. Dentro do que é o registo do que nos tem acontecido, tivemos 13 ou 14 jogadores com covid, mas não têm condições físicas ou psicológicas para fazerem parte do jogo de amanhã. Hoje conhecemos melhor este fenómeno do covid, todos os especialistas dizem que é uma doença que afeta toda a gente, incluindo os jogadores de futebol. Eles também ficam doentes, não são super homens.""Amanhã ainda temos um treino, mas é um setor que estou a pensar mudar, podem não ser os dois, pode ser só um. O Benfica, pelo facto de jogar de dois em dois dias, tem de por outros jogadores prontos a competir.""Poder ter três ou quatro jogadores para uma posição é excelente.""Não, não é isso que dificulta a concentração nos jogadores. O que perturba é o covid. As equipas que têm muitos jogadores com este problema não se juntam, não podem. Um equipa-se num quarto, outro no outro... Não é a mesma coisa estarmos todos os dias juntos. O jogo Com o FC Porto? Isso não. Quando são esses jogos o treinador nem se preocupa muito a falar disso porque eles estão focados. Mas este fenómeno do covid é diferente. O facto de não podermos treinar todos juntos atrapalha o foco. Estamos a aprender a lidar com isso, ninguém estava habituado a isto. Para mim também tem sido uma novidade."