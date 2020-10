Jorge Jesus diz que Lech 'é mais forte que o PAOK' e elogia Darwin: «Vai ser 'big' jogador»

Jorge Jesus falou numa vitória "categórica" do Benfica sobre o Lech Poznan (2-4), na estreia nesta Liga Europa. E deixou elogios a Darwin Núñez, autor de um hat trick.





"A caminhada é jogo a jogo, não até á final. Foi uma vitória categórica do Benfica, sempre por cima do jogo e do resultado. Esta equipa durante um ano só perdeu um jogo aqui. É uma equipa atrevida mas pagou o atrevimento. Ofensivamente fizemos um excelente jogo. Quatro golos fora na Europa é sempre bom. E foi importante o menino marcar e logo três. Tem demonstrado a qualidade que tem no campeonato português e hoje marcou ele. Temos a certeza que contratámos um grande jogador que no futuro vai ser um 'big' jogador, de topo", começou por dizer o treinador à SIC.Jesus considera que o Lech é melhor que o carrasco do Benfica na Liga dos Campeões: "Esta equipa é mais forte do que o PAOK mas o Benfica tem agora outras semanas de trabalho. Tivemos alguns momentos complicados hoje mas sentia-se que o Benfica em qualquer momento podia fazer golo. Tivemos mais problemas defensivos do que em Portugal, pois eles são atrevidos."