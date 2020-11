Jorge Jesus e a adaptação de Everton: «Aqui há menos espaço para poder jogar»

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Boavista, Jorge Jesus analisou a adaptação de Everton ao futebol português e disse estar satisfeito com a prestação do extremo nos primeiros jogos pelo Benfica.





"O Everton tem caraterísticas especiais e por isso é que fez sempre a diferença no Grémio e na seleção. O futebol europeu é mais exigente em ter que conquistar espaço sem ser individualmente. Aqui há menos espaço para poder jogar. Está a adaptar-se, tal como o Pedrinho e o Gilberto. Ainda não atingiram o nível deles mas são jogadores com muito talento. O Everton é de seleção, exigimos mais dele porque sabemos a qualidade que tem. No Grémio não defendia ou pouco defendia, o jogo passava muito por ele ofensivamente. Aqui tem de ter outros movimentos defensivos, às vezes mais longe da zona do golo. Sabendo que o rendimento não é o top dele, é sempre alto e isso faz a diferença dos grandes jogadores", afirmou o treinador do Benfica.