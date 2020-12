Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jorge Jesus e a amizade com Sérgio Conceição: «Antes do jogo nem me quer ver!» Treinador do Benfica fala da boa relação com técnico do FC Porto





• Foto: José Gageiro / Movephoto